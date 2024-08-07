نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مطار بن غوريون في تل أبيب خال من المسافرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وثق مقطع فيديو متداول مطار بن غوريون في تل أبيب وهو خال من المسافرين بعد إلغاء معظم شركات الطيران العالمية رحلاتها من وإلى إسرائيل بسبب التصعيدات الأخيرة.

وأعلنت العديد من شركات الطيران العالمية عن إلغاء رحلاتها باتجاه إسرائيل تجنبا لاي ظروف طارئة في ظل عدم الإعلان عن موعد الرد الايراني.

كما أوصت سفارات الهند والسويد وبريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة وألمانيا من بين دول أخرى مواطنيها بمغادرة لبنان.

وارتفعت حدة التوتر في المنطقة في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أودت بحياة فؤاد شكر القائد العسكري الكبير في جماعة حزب الله اللبناني.

ومنذ أيام أعلنت إسرائيل حالة تأهب تحسبا لرد من إيران وحزب الله بعد اغتيال إسماعيل هنية والقيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر.

وتتصاعد المخاوف من أن يتحول التصعيد بين إيران وإسرائيل إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك بينما تواصل إسرائيل حربا تشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر خلفت أكثر من 131 ألف قتيل وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 10 آلاف مفقود.