نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون يعترف بالفشل في وقف هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية نائب الأدميرال جورج ويكوف بأن الولايات المتحدة فشلت في وقف الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن في البحر الأحمر.

وقال متحدثا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "لقد قمنا بالتأكيد بتخفيض قدراتهم، ليس هناك شك في ذلك، لكن هل أوقفناهم؟ كلا"، واستشهد القائد بعدة هجمات شنها الحوثيون على السفن التجارية في الأيام الأخيرة، وفي تقديره أن هذا لا يؤدي إلا إلى "تعزيز رغبة الحوثيين في ترويع الشحن البحري" في الشرق الأوسط.

وشدد ويكوف على أن "مهمتنا لا تزال تتمثل في تقليل قدراتهم والحفاظ على بعض مظاهر النظام في البحر". ووفقا له، فإن عدم الاستقرار في البحر الأحمر وخليج عدن يرجع إلى تصرفات الحوثيين، مضيفا: "بإمكانهم وقف هذا في أي وقت".

وقد تصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة "أنصار الله" في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردًا على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وفي العاشر من أكتوبر الماضي، أعلنت "أنصار الله" أنها ستساند الفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى"، حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.