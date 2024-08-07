العالم اليوم - هاليفي يتوعد: سنسعى لتصفية السنوار وستبدل حماس رئيسها مجددا

انتم الان تتابعون خبر هاليفي يتوعد: سنسعى لتصفية السنوار وستبدل حماس رئيسها مجددا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 08:19 مساءً - اطلع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، خلال زيارة لقاعدة جوية على مختلف الأسراب والأنشطة العملياتية للوحدات الجوية الإسرائيلية.

وقال هاليفي خلال الزيارة: "لدينا القدرة على شن هجوم سريع على أي مكان.. في لبنان، في كل مكان في غزة، في كل مكان في الشرق الأوسط، فوق وتحت الأرض".

وخلال حديثه، لوحظ وجود طائرة مقاتلة خلفه، حيث أعلن "الاستعداد العالي"، وعلق على تعيين السنوار زعيما لحركة حماس: "هذا الأمر بالنسبة لنا يمثل حافزا إضافيا للعثور عليه".

وتوعّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي بالعثور على يحيى السنوار وتصفيته، بعدما سُمّي رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس: "سنسعى جاهدين للعثور عليه ومهاجمته واستبدال رئيس المكتب السياسي (لحماس) مجددا".

وأعلنت حركة حماس، الثلاثاء، تعيين زعيمها في غزة، يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي، خلفا لإسماعيل هنية.