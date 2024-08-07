العالم اليوم - فيديو.. وفاة العشرات جراء فيضانات في اليمن

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. وفاة العشرات جراء فيضانات في اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 09:24 مساءً - قضى 45 شخصا في اليمن في الأيام الأخيرة جراء سيول جارفة تسببت بها أمطار غزيرة، بحسب حصيلة جمعتها وكالة "فرانس برس" بناء على أرقام أعلنها الأربعاء مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ومحافظ الحديدة، غربي اليمن.

وقالت الوكالة الأممية في منشور على منصة "إكس": "تسببت الأمطار والسيول الجارفة في مقبنة بمحافظة تعز (جنوب غرب)، في 2 أغسطس، في تضرر نحو 10 آلاف شخص وفي 15 حالة وفاة ودفن أكثر من 80 بئرا وجرف أراض زراعية وتضرر المنازل والبنية التحتية".

وكانت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة قد توقعت أن يشهد اليمن في الأيام العشرة الأولى من الشهر الحالي "هطول أمطار تراكمية بمعدل 300 ملم عبر المرتفعات الوسطى والمرتفعات الجنوبية... مع تسجيل "أعلى كثافة هطول أمطار يومية بأكثر من 120 ملم في 7 آب/أغسطس".

ومنذ أواخر الشهر الماضي، تشهد مناطق عديدة في أنحاء مختلفة من اليمن هطول أمطار غزيرة تسببت بفيضانات أحدثت أضرارا وأثرت على الحياة اليومية لليمنيين.

وفي 28 يوليو، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "أوتشا" عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم طفل في محافظة صعدة (شمال)، وتضرر ما يزيد عن ألف مسكن إيوائي للنازحين ونحو ألفَي أسرة.

وحذر مركز الأرصاد الجوي من اقتراب إعصار أفريكا من خليج عدن خلال الساعات القادمة مع توقعات أن يصاحبه رياح شديدة وتقلبات في الطقس.