العالم اليوم - تقديرات إسرائيلية تحدد موعد ومكان الهجوم الإيراني "الوشيك"

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 7 أغسطس 2024 09:24 مساءً - كشفت تقديرات أمنية إسرائيلية رسمية موعد ومكان وكيفية الرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقائد عمليات حزب الله في جنوب لبنان فؤاد شكر.

وأوضحت التقديرات الإسرائيلية حسب مراسل "دوت الخليج" في القدس أن "حزب الله حدد موعد ومكان وكيفية الرد على عملية الاغتيال وأنها ستكون خلال الأيام القليلة المقبلة".

وبحسب المصدر الأمني ذاته فإن التقارير تفيد بأن حزب الله سيوجه الضربة الأولى وستكون الأهداف عسكرية وأمنية وليست مدنية.

وتتهم إيران وحماس إسرائيل باغتيال هنية، وتوعدتا ومعهما حزب الله بالانتقام.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال هنية ولم تنفي ذلك أيضا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيل تدرس تنفيذ ضربة استباقية "وقائية" ضد إيران، إذا حصلت على أدلة قاطعة تفيد بأن الأخيرة تخطط لشن هجوم عليها.

ووفقا للتقديرات، تناقش إسرائيل مجموعة واسعة من الخيارات حول أفضل السبل للرد على الهجوم المتوقع أو منعه.