ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 39677

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 39677ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 39 ألفاً و677 شهيداً، و91 ألفاً و645 مصاباً.

وذكرت وزارة الصحة بغزة في بيان اليوم، أن قوات الاحتلال ارتكبت، خلال الساعات الـ24 الماضية، مجزرتين ضد العائلات في القطاع، وصل على إثرها إلى المستشفيات 24 شهيداً و110 مصابين.

ولفتت إلى أن آلاف الضحايا لا يزالون تحت الركام دون أن تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم.

تجدر الإشارة إلى أنه بدخول العدوان الإسرائيلي، اليوم، يومه السادس بعد الثلاثمائة، غابت ملامح مدن القطاع، بعد أن سوتها آلة الحرب الإسرائيلية بالأرض، ولم يبق شيء سوى الأنقاض، وخيام النازحين واللاجئين، في أكبر عملية إبادة جماعية تشهدها الأراضي المحتلة.