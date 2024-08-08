العالم اليوم - أرباح زين الكويتية تهبط بـ 9% في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر أرباح زين الكويتية تهبط بـ 9% في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - أظهرت النتائج المالية التي أعلنتها مجموعة زين الكويتية للاتصالات المتنقلة الخميس على موقع البورصة تراجع أرباحها الفصلية 8.7 بالمئة في الربع الثاني على أساس سنوي.

وحققت زين الكويتية 52.196 مليون دينار (170.64 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الثاني مقارنة مع 57.186 مليون دينار قبل عام. كما حققت إيرادات فصلية بواقع 478.7 مليون دينار كويتي وبنسبة ارتفاع 3.7 بالمئة على أساس سنوي.

وعزت الشركة هذا الهبوط إلى وجود أرباح غير مكررة خاصة بدعوى مطالبات نطاق الأرقام لعمليات زين الكويت بقيمة 24.68 مليون دينار في أرباح الربع الثاني من 2023.

وقالت إذا تم استثناء الأرباح غير المكررة فإن نمو صافي الربح المعدل سيصل إلى 55 في المئة في فترة الربع الثاني مقارنة بما كان عليه قبل عام.

وعن أداء النصف الأول فقد تراجعت أرباح شركة "زين الكويتية"، بنسبة 37 بالمئة لتصل إلى 81.42 مليون دينار (266 مليون دولار)، مقارنة بأرباح قدرها 128.78 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2023.

يعود سبب تراجع الأرباح إلى تضمن النصف الأول من العام السابق أرباحاً من معاملة بيع مع إعادة استئجار بقيمة 93.50 مليون دينار مقابل لا شيء خلال الفترة الحالية.

كما يعود إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 289.71 مليون دينار مقابل 269.90 مليون دينار خلال الفترة المماثلة وارتفاع مصاريف الاستهلاك وإطفاءات وانخفاض القيمة بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 175.99 مليون دينار مقابل 164.48 مليون دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.

وكذلك ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 7 بالمئة لتصل إلى 64.28 مليون دينار، مقابل 60.07 مليون دينار خلال النصف الأول من عام 2023.