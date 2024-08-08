‏القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني يؤكد على "وجوب مواجهة إسرائيل بشكل حاسم"

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أحمد جودة - القاهرة - أكد ‏القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، على "وجوب مواجهة إسرائيل بشكل حاسم".

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.