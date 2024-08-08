العالم اليوم - هل يسمح الفيدرالي للأسواق بإملاء خفض أسعار الفائدة؟

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 01:25 مساءً - أصبحت أسواق الأسهم العالمية في حالة من الاضطراب، بعد أن هزها تقرير الوظائف الأميركي المخيب للآمال يوم الجمعة الماضي. وتنتشر التكهنات، كما هي الحال دائما في أعقاب مثل هذه التحركات، بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة. وذلك في وقت تواجه فيه لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عددا من الخيارات المختلفة.

قد يقرر البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في حالات الطوارئ قبل اجتماعه الدوري المقرر في سبتمبر، على غرار رد فعله على أزمة كوفيد-19 في مارس 2020. أو قد ينتظر حتى سبتمبر ولكن يخفض أسعار الفائدة بأكثر من 25 نقطة أساس التي أشار إليها سابقا. "ولكن على الأرجح قد يظل على نفس المسار"، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وذكر التقرير أنه:

من المهم أن نتذكر، كما يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالتأكيد، أن سوق الأوراق المالية ليست الاقتصاد.

بنك الاحتياطي الفيدرالي يستجيب للتضخم والنمو، وليس لمستوى أو تقلب أسعار الأسهم. ولا يتفاعل مع سوق الأسهم إلا عندما يهدد التقلب الاستقرار المالي. وفي الوقت الحالي، لا يوجد دليل على أن هذا هو الحال.

ولا يوجد دليل على ركود ناشئ . فقد تنبأت سوق الأوراق المالية بتسع من حالات الركود الخمس الماضية، كما لاحظ الحائز على جائزة نوبل بول صامويلسون. وهذا ليس إشارة موثوقة إلى انحدار وشيك.

فضلاً عن ذلك فإن تقريراً واحداً سلبياً عن الوظائف لا يشكل اتجاهاً. فقد كانت أرقام الوظائف جيدة حتى شهر يونيو.

ورغم ارتفاع معدل البطالة بنحو عُشري نقطة مئوية في يوليو، فقد نجح الاقتصاد في إضافة 114 ألف وظيفة جديدة. ولا شك أن زيادة أعداد العمال الذين يدخلون سوق العمل ليست بالأمر السيئ.

فوق كل هذا، من المهم أن نضع في اعتبارنا، كما يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضاً، أن أرقام الوظائف مثيرة للضجيج.

وقد تأثرت أرقام شهر يوليو بالاضطرابات التي أحدثها إعصار بيريل. وقد تخضع هذه الأرقام أيضًا لمراجعات كبيرة بمجرد توفر المزيد من البيانات. ومن المرجح أن ينتظر بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه المراجعات قبل التوصل إلى استنتاجات نهائية.

رد فعل الأسواق

ورغم أن تقرير الوظائف الصادر الجمعة الماضي ربما يكون قد أثار رد فعل الأسواق، فإن عوامل أخرى أسهمت في إثارة قلق المستثمرين، ومن بينها:

لقد بدأ الهواء يتسرب من فقاعة الذكاء الاصطناعي، حيث يتساءل المستثمرون عما إذا كان من الممكن أن نشهد انفجاراً في نمو الإنتاجية التوليدية.

ليس من قبيل المصادفة أن أسهم التكنولوجيا مثل إنفيديا وسامسونغ قادت الأسواق إلى الهبوط في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ثم هناك الأزمة التي لم تُحَل في غزة والضفة الغربية، والحرب الوشيكة بين إسرائيل وإيران والتي تهدد بجر دول أخرى.

ويضيف التقرير: سوف يقول البعض إن خيبة الأمل بشأن عائدات الذكاء الاصطناعي والمخاوف بشأن الشرق الأوسط هي أسباب للاعتقاد بأن نمو الإنفاق سوف يتباطأ وأن الاقتصاد الأميركي سوف ينزلق إلى الركود، مما يعطي بنك الاحتياطي الفيدرالي دافعا إضافيا لخفض أسعار الفائدة.

ولكن مرة أخرى، من المرجح أن ينتظر أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ليروا ما سيحدث. فهم يدركون أن خفضاً طارئاً بين الاجتماعات، أو حتى خفضاً أكبر من المتوقع بنحو 50 نقطة أساس في سبتمبر ، من المرجح أن يثير الذعر في الأسواق أكثر من تهدئة الأسواق، وهو ما يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يشاركهم تشاؤمهم أو حتى يتجاوزه.

ووفق التقرير:

يدرك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وآخرون أن الولايات المتحدة تعيش الآن خضم حملة رئاسية.

ربما يكون الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من أنصار أسعار الفائدة المنخفضة، ولكنه من المؤكد أنه سيشكو من أن أي شيء يفعله بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن لتحفيز الاقتصاد ما هو إلا محاولة لتزييف الانتخابات لصالح كامالا هاريس والديمقراطيين.

إن ترامب يدرك أن الإدارة الحالية يُنظَر إليها، سواء كان ذلك صحيحا أو خاطئا، باعتبارها مالكة للاقتصاد. وكلما كان أداء الاقتصاد والأسواق أسوأ بين الآن ونوفمبر، كان ذلك أفضل بالنسبة لمنافسه.

الواقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي غير سياسي. فهو لا يستجيب للضغوط من قِبَل الساسة، كما بذل باول جهودا كبيرة للتأكيد على ذلك.

ومع ذلك، فإن استقلال البنك المركزي الذي يشكل شرطا أساسيا للبقاء غير سياسي ليس مطلقا.

يتطلب الحفاظ على هذا الاستقلال الذي يتمتع به بنك الاحتياطي الفيدرالي عدم جذب الانتباه السياسي والنقد غير المبرر، الآن أو في المستقبل.

وهذا يعني بدوره أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتحرك بحذر وتدرج. وقد دفعت إرشاداته الأسواق إلى توقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر ، وربما يتبع ذلك خفضان إضافيان بمقدار 25 نقطة أساس بعد الانتخابات. ومن غير المرجح أن يخيب بنك الاحتياطي الفيدرالي هذه التوقعات بأي شكل من الأشكال.

قد يستنتج المؤرخون أن بنك الاحتياطي الفيدرالي بقيادة باول كان بطيئًا للغاية في تخفيف السياسة النقدية استجابة لضعف الاقتصاد في عام 2024، تمامًا كما كان بطيئًا للغاية في تشديد السياسة النقدية استجابة للتضخم في أواخر عام 2021.

وأفاد التقرير بأن الوقت والبيانات الواردة سوف تخبرنا بذلك. وكل ما نعرفه على وجه اليقين هو أن باول سوف يكون عليه أن يقدم الكثير من التوضيحات عندما يتوجه إلى جاكسون هول لحضور المؤتمر السنوي لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بعد أسبوعين من الآن.

التضخم العنيد

كبير الاقتصاديين في شركة ACY المالية في أستراليا، الدكتور نضال الشعار، يقول في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج" إن سياسة رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي أسهمت في خفض معدل التضخم لكن بشكل نسبي، وذلك لأن استمرارها لفترات طويلة لم يكن بالخيار الأمثل من قبل البنك الأهم في العالم، خصوصًا وأنها تزامنت مع انخفاض في الطلب الذي تلى جائحة كورونا في السنوات التالية.

ويضيف الشعار:ن معدلات التضخم شهدت نوعًا من "العناد" وظلت مرتفعة لعدة أسباب على رأسها:

التوترات الجيوسياسية بداية من الحرب في أوكرانيا.

المناوشات الصينية.

وضع الشرق الأوسط غير المستقر.

ويتابع: "مقولة أن الاحتياطي الفيدرالي لا يستجيب إلى متطلبات النظام المصرفي والبورصات العالمية مقولة خاطئة، فمن إحدى وسائل الضغط للفيدرالي الأمريكي أداة الضغط الأدبي والذي غالبا ما يحدث بشكل شفهي باجتماعات منها ما هو مغلق مع المصارف والمؤسسات الاستثمارية ومنها ما يظهر من خلال المؤتمرات والتصريحات".

ويؤكد الشعار أن تاريخ الفيدرالي بطبيعته كان شاهداً على استجابته لأحوال البورصات العالمية بداية من عهد آلان غرينسبان. وهذا ما تتوقعه الأسواق العالمية حالياً إذا استمرت عملية انخفاض المؤشرات.

بيانات التوظيف

من جانبه، يذكر عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية والاستثمار البريطاني في دبي، وضاح الطه، في تصريحات خاصة لموقع "اقتصاد دوت الخليج" أن الشرارة التي أدت إلى انخفاضات قوية في الأسواق بداية الأسبوع الجاري ناتجة عن بيانات ضعيفة في التوظيف التي كانت أقل من المتوقع، وأيضاً وارتفاع معدل البطالة.

ويشدد الطه على أن ما حدث لم يكن بالقوة التي يمكن أن تخلق تأثيرات واسعة، للأسباب التالية:

معدل البطالة الحالي لا يزال في حدوده المناسبة (..).

لم تستمر هذه التراجعات في الأسواق لفترة كبيرة، وبعض الأسواق ارتدت بشكل قوي.

ويكمل: "الأسهم الأميركية كانت في سباق تصاعدي منذ أكثر من 3 سنوات، ونتج عن هذا الأمر تضخماً مكرراً في ربحية السوق (..)".

ويشدد على أن التضخم في الأسعار يشير إلى ضرورة حدوث نوع من التصحيح، فيما الأسواق تبحث عن "حجة" ومسألة البيانات سبب غير كافٍ لاستمرار التراجع لعدة أسباب: