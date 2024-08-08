العالم اليوم - تفاصيل محاولة هجوم إرهابي استهدفت حفلات تايلور سويفت

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل محاولة هجوم إرهابي استهدفت حفلات تايلور سويفت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 8 أغسطس 2024 02:26 مساءً - كشف رئيس جهاز الاستخبارات في النمسا، الخميس، عن العثور على مواد كيميائية في منزل مواطن يبلغ من العمر 19 عاما يشتبه في أنه كان يخطط لشن هجوم على حفلات المغنية تايلور سويفت في فيينا.

وقال مدير الأمن العام في وزارة الداخلية بالنمسا، فرانس روف، إن المحققين عثروا على مواد كيميائية وأجهزة إلكترونية في منزل المشتبه به، موضحا أنه يجري تقييم الوضع حاليا.

وأضاف روف خلال مقابلة مع برنامج تبثه قناة "أو أر إف" العامة، في أعقاب اعتقال اثنين من المشتبه بهم في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن المشتبه به كتب على الإنترنت يمين الولاء لزعيم تنظيم "داعش"، قبل أسابيع قليلة.

كما كشف وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، أن استخبارات دولية ساعدت بشكل كبير في التحقيق بشأن خطط لمهاجمة حفلات نجمة موسيقى البوب تيلور سويفت في فيينا، نظرا لأن القانون النمساوي لا يسمح بالرقابة على تطبيقات المراسلة.

وأضاف كارنر في مؤتمر صحفي أن "التحقيقات، وقد أشرت بالفعل إلى هذا في هذه القضية، بدأت أيضا بشكل خاص بناء على اتصالات دولية ومعلومات دولية".

وألغيت ثلاث حفلات للنجمة الأميركية تايلور سويفت كانت مقرّرة في العاصمة النمساوية فيينا هذا الأسبوع، وفق ما أعلن المنظمون الأربعاء، بعد إعلان الشرطة كشف مخطط لهجوم إرهابي.