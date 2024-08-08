الحكومة البريطانية تحث رعاياها فى لبنان على المغادرة بشكل فورى

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 8 أغسطس 2024 03:35 مساءً - حثت الحكومة البريطانية، رعاياها فى لبنان على المغادرة على الفور، بينما لا تزال خيارات الرحلات التجارية متاحة.

وذكرت الحكومة البريطانية - في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم إرسال مسؤولين إلى المنطقة - بما في ذلك لبنان - لتقديم دعم إضافي لموظفي السفارة البريطانية؛ كجزء من التخطيط التحضيري للحكومة لمجموعة من سيناريوهات الصراع المحتملة، ومع تصاعد التوترات الإقليمية.

وبحسب البيان، سيساعد الخبراء القنصليون في التخطيط الاستراتيجي والرد على استفسارات الرعايا البريطانيين للتأكد من حصولهم على المساعدة والمشورة التي يحتاجون إليها.

ومع احتمال تأثر طرق الخروج من لبنان - بما في ذلك الطرق - أو إغلاقها بسبب الأحداث المتصاعدة دون سابق إنذار؛ ستواصل الفرق حث المواطنين البريطانيين على المغادرة بينما تظل خيارات الرحلات التجارية متاحة.