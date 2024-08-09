العالم اليوم - النفط يتجه لمكاسب أسبوعية بأكثر من 3%

انتم الان تتابعون خبر النفط يتجه لمكاسب أسبوعية بأكثر من 3% من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 06:24 صباحاً - سجلت أسعار النفط تراجعا طفيفا في التعاملات الآسيوية المبكرة الجمعة، لكنها تتجه لتحقيق مكاسب تتجاوز الثلاثة بالمئة هذا الأسبوع بعدما هدّأت بيانات الوظائف الأميركية من مخاوف الطلب فضلا عن استمرار القلق من اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.

تحرك الأسعار

انخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات أو 0.11 بالمئة إلى 79.07 دولار للبرميل بحلول الساعة 0030 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا واحدا إلى 76.09 دولار للبرميل.

ورغم ذلك، يتجه الخامان لتسجيل مكاسب تزيد عن الثلاثة بالمئة على أساس أسبوعي.

وقال مسعفون فلسطينيون إن القوات الإسرائيلية كثفت غاراتها الجوية على قطاع غزة أمس الخميس مما أسفر عن مقتل 40 شخصا على الأقل في وقت تتأهب فيه لاحتمال اندلاع حرب أوسع في المنطقة.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى (إيه.إن.زد) "واصل النفط الخام التعافي من هبوطه الأحدث في ظل تركيز الأسواق على المخاطر الجيوسياسية المتصاعدة".

كما قدمت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بعض الدعم عندما أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي اعتبارا من الأربعاء، وذكرت أنه جرى خفض إنتاج الحقل تدريجيا بسبب احتجاجات.

وارتفعت الأسعار بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة انخفض أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المخاوف من تدهور سوق العمل كانت مبالغا فيها.

وصعد الدولار بعد بيانات الوظائف. وعادة ما تقلل قوة الدولار من أسعار النفط لأن المشترين الذين يستخدمون عملات أخرى يتعين عليهم دفع المزيد مقابل الخام المقوم بالدولار.