نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرقاش: يجب الاعتراف بفشل سياسة تأجيل قيام الدولة الفلسطينية في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - دعا أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، إلى الاعتراف بفشل سياسة "تأجيل قيام الدولة الفلسطينية"، مشددا على أولوية الوقف الفوري للحرب.

وقال في منشور عبر منصة "إكس"، إنه "لا يمكن لأي صوت عاقل إلا تأكيد أولوية الوقف الفوري للحرب في غزة وإنهاء دوامة العنف والتصعيد الإقليمي ومنطق العدوان والرد مع الاعتراف بفشل سياسة احتواء وتأجيل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة".

وشدد قرقاش، على أنه "لا بديل عن مسار حقيقي يضمن للشعب الفلسطيني تقرير مصيره ويكسر حلقة عدم الاستقرار بالمنطقة".



ويأتي ذلك، في ظل التوتر والترقب في الشرق الأوسط، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران في 31 يوليو، بعد ساعات من اغتيال القيادي الكبير في "حزب الله" فؤاد شكر، بغارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوب، حيث تعهد "حزب الله" وإيران بالرد على هاتين العمليتن، وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية