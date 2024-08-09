العالم اليوم - 9 قتلى و26 جريحا في حادث اصطدام حافلة في تركيا

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 11:18 صباحاً - قتل ما لا يقل عن 9 أشخاص وجرح 26 آخرون، اليوم الجمعة، بعد أن اصطدمت حافلة بجسر في أنقرة بحسب حصيلة أولية صادرة عن حاكم العاصمة التركية.

ووقع الحادث قرابة الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي، عندما اصطدمت حافلة الركاب الآتية من اسكيشهر، في وسط البلاد، بجدار جسر على طريق سريع على مقربة من أنقرة ما أستدعى تدخل عدد كبير من سيارات الإسعاف وطواقم الاغاثة، على ما ذكرت محطة "تي ار تي" التلفزيونية التركية العامة.

وقال محافظ أنقرة واصب شاهين، الذي نقلت عنه المحطة قوله "لم يكن هناك أي أثر للفرامل في المكان ما يدفع إلى الظن أن سائق الحافلة قد غفى".

وفتحت السلطات المعنية تحقيقا بالحادث.

وتشهد تركيا الكثير من حوادث الحافلات، ففي مايو الماضي قتل 10 أشخاص وجرح 40 في حادث اصطدام بين حافلة وسيارتين وشاحنة على طريق سريع قرب مرسين في جنوب البلاد.