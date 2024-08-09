نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موجة حر تضرب كوريا الجنوبية تتسبب بنفوق أعداد هائلة من الحيوانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تسببت موجة الحر المستمرة هذا الصيف بكوريا الجنوبية بنفوق أعداد هائلة من رؤوس الماشية والدواجن والخنازير والأسماك الموجودة في المزارع السمكية.

وقالت وزارة الداخلية اليوم الجمعة إنه من المقدر أن يبلغ عدد رؤوس الماشية التي نفقت بسبب موجة الحر في الفترة من 1 يونيو إلى 8 أغسطس، نحو 509 آلاف بما في ذلك نحو 475 ألفا من الدواجن، ونحو 34 ألف من الخنازير.

ونفقت نحو 467 ألف سمكة بما في ذلك السمك المفلطح في المزارع السمكية.

وتم الإبلاغ عن 88 حالة إصابة جديدة بأمراض البشر مرتبطة بالحرارة في يوم 7 أغسطس، دون حالة وفاة.

ووصل عدد حالات الإصابة بأمراض الحرارة من 20 مايو إلى 7 أغسطس إلى 2،004 حالات، وهو مستوى مماثل مع العدد المقابل (2،005 حالات) في نفس الفترة من العام الماضي.

ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة المحسوسة الأعلى إلى نحو 35 درجة مئوية في معظم مناطق البلاد لبعض الوقت، وتشهد بعض المناطق هطول الأمطار بغزارة بمقدار نحو 20 ملم في الساعة مصحوبة بالبرق والرعد حتى يوم 10 أغسطس.

وتصنف الليلة على أنها استوائية إذا ظلت درجات الحرارة ليلا فوق 25 درجة مئوية بين الساعة 6:01 مساء و9 صباحا من اليوم التالي.

وتنصح وزارة الداخلية المواطنين بتجنب الأنشطة الخارجية بين الساعة الثانية والساعة الخامسة بعد الظهر، والبحث عن أماكن باردة إذا شعروا بالدوار أو الغثيان أو الصداع