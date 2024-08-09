نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء مولدوفي سابق يسخر من مزاعم بلاده تخلصها من تبعية "غازبروم" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سخر أيون تشيكو، وهو رئيس وزراء سابق في مولدوفا، من قرار حكومة الجمهورية إعلان نظام خاص في قطاع الطاقة خوفا من وقف ترانزيت الغاز من روسيا عبر أوكرانيا.

وقام تشيكو بالتذكير بتصريح وزير البنية التحتية المولدوفي الحالي أندريه سبينو، بأنه خلص البلاد من التبعية والارتباط بشركة غازبروم.

وكتب تشيكو على قناته في تيلغرام: "قبل بضعة أيام خرج دجال وتفاخر بأنه أنقذ البلاد من غازبروم. واليوم يخرج دجال آخر ويخبرنا بقلق بأن الغاز الروسي لا يستطيع المرور عبر كورسك".

يوم أمس فرضت لجنة الطوارئ المولدافية نظام الإنذار المبكر في قطاع الطاقة، بسبب مخاطر قطع إمدادات الغاز عبر أراضي أوكرانيا بسبب العمليات العسكرية على الحدود مع روسيا.

وفي الوقت نفسه، أوضحت الحكومة المولدوفية أنه لا يوجد أي انقطاع في الغاز في الوقت الحالي.

وكان سبينو قد قال في وقت سابق في مقابلة مع موقع nordnews.md، إنه يعتبر إنجازه الرئيسي في هذا المنصب هو "تخليص البلاد من غازبروم"، التي، على حد قوله، تبتز مولدوفا منذ عام 2007.

وتشهد مولدوفا منذ فترة، أزمة طاقة بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، الأمر الذي أثار احتجاجات في البلاد، فيما تترتب عليها ديون طائلة لروسيا بمئات ملايين الدولارات وتتوسل بشكل متكرر تأجيل سدادها. وتعلن هذه الجمهورية السوفيتية السابقة، بين الحين والآخر عن قرار وقف استيراد الغاز الطبيعي من روسيا، لتشتري نفس الغاز الروسي بأسعار مبالغ فيها، ولكن من خلال الموردين الأوروبيين