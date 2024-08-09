نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الأمريكية توجه دعوة إلى رعاياها الذين قرروا البقاء في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت السفارة الأمريكية في بيروت اليوم الجمعة تذكيرا جديدا إلى رعاياها الذين يختارون عدم مغادرة لبنان بإعداد خطط طوارئ للتعامل مع المواقف الطارئة.

وقالت السفارة في منشور عبر حسابها على منصة "إكس": "تذكير آخر بأن سفارة الولايات المتحدة في بيروت تشجع أولئك الذين يرغبون في مغادرة لبنان على حجز أي تذكرة متاحة لهم، حتى لو لم تغادر تلك الرحلة على الفور أو لم تتبع طريق اختيارهم الأول".

وأضافت: "نوصي المواطنين الأمريكيين الذين يختارون عدم مغادرة لبنان بإعداد خطط طوارئ لحالات الطوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكنهم لفترة طويلة من الزمن".



وكان السفارة نصحت في وقت سابق رعاياها بمغادرة لبنان أو الاستعداد للبقاء في أماكن وجودهم لفترة طويلة، حيث أوقفت أو ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى البلاد وسط تصاعد التوترات الإقليمية