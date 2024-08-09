العالم اليوم - هيئة: تعرض سفينة لهجوم رابع قبالة سواحل المخا باليمن

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 12:24 مساءً - قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الجمعة، إنها تلقت تقريرا عن تعرض سفينة للهجوم للمرة الرابعة بصاروخ سقط في البحر الأحمر على مقربة منها.

وأضافت أن الهجوم وقع على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي المخا في اليمن.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن هجوم ثالث بزورق مسير غير مأهول على سفينة على بعد 45 ميلا بحريا جنوبي المخا.

وكانت جهات أعلنت اليوم الجمعة إن الحوثيين نفذوا 3 هجمات مشتبه بها استهدفت سفينة في مضيق باب المندب الاستراتيجي الذي يربط خليج عدن بالبحر الأحمر، بما في ذلك هجوم شهد قيام حراس أمن خاصين بإطلاق النار وتدمير قارب مسير محمل بالقنابل.

ولم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجمات على الفور، على الرغم من أنها تأتي بعد حملة استمرت شهورًا لمتمردين تستهدف حركة الشحن عبر ممر البحر الأحمر بسبب حرب إسرائيل على قطاع غزة.

في الهجوم الأول، انفجرت قذيفة صاروخية بالقرب من السفينة يوم الخميس، وفقًا لمركز عمليات التجارة البحرية البريطانية في المملكة المتحدة.

وقال المركز إن سفينتين أصغر حجمًا، على متنهما رجال يرتدون معاطف بيضاء وصفراء، أطلقوا الصاروخ.

قال مركز عمليات التجارة البحرية البريطانية إن الهجوم الثاني جاء في وقت مبكر الجمعة، حيث انفجر صاروخ "على مقربة من السفينة.. ذكرت التقارير أن السفينة وطاقمها في أمان".

وصفت شركة الأمن الخاصة أمبري، التي قالت إن السفينة كان على متنها طاقم أمن خاص، السفينة بأنها أصيبت بطائرة مسيرة لم تسبب إصابات أو أضرارًا مادية.

قالت أمبري: "تم تقييم السفينة على أنها متوافقة مع ملف تعريف الهدف الحوثي.. تم تقييم السفينة على أنها استهدفت في وقت سابق من اليوم".

ثم جاء الهجوم الثالث بقارب مسير، حيث أطلق حراس أمن خاصون على متن السفينة "النار وتمكنوا من تدمير المركبة بنجاح"، حسبما قالت أمبري.

ومنذ نوفمبر، أدت هجمات الحوثيين إلى تعطيل تدفق البضائع التي تبلغ قيمتها تريليون دولار وتمر عبر المنطقة سنويا، كما أشعلت أيضا أعنف قتال تشهده البحرية الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية.