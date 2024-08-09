العالم اليوم - الجمعة في الأولمبياد.. 13 فرصة لميدالية عربية و"حلم إيمان"

انتم الان تتابعون خبر الجمعة في الأولمبياد.. 13 فرصة لميدالية عربية و"حلم إيمان" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 01:21 مساءً - حققت البعثات العربية 8 ميداليات في الألعاب الأولمبية، حتى الآن، وضمنت ميدالية أخرى، في الملاكمة النسائية بفضل إيمان خليف.

وبينما ندخل اليوم 14 في المنافسات الأولمبية، تلوح بعض الميداليات للعرب بالأفق، هنا أبرز الفرص العربية لتحقيق الميداليات، في يوم الجمعة:

التايكواندو

ودع الأردني صالح الشرباتي الذي عولت عليه آمال كبيرة، مسابقة تايكواندو الرجال لوزن تحت 80 كغ، بعد هزيمة مفاجئة في دور الـ16، وتبقت فرص للرياضيين الآخرين:

المصرية آية شحاتة وصلت دور الـ16 في تايكواندو النساء لوزن تحت 67 كغ، تمتلك فرصة بالوصول لنصف النهائي والمنافسة على ميدالية، الجمعة.

الأردنية جوليانا الصادق وصلت دور الـ16 في تايكواندو النساء لوزن تحت 67 كغ، تمتلك فرصة بالوصول لنصف النهائي والمنافسة على ميدالية، الجمعة.

التونسي فراس القطوسي وصل دور الـ16 في تايكواندو الرجال لوزن تحت 80 كغ، وله فرصة بالوصول لنصف النهائي والمنافسة على ميدالية.

المصري سيف عيسى وصل دور الـ16 في تايكواندو الرجال لوزن تحت 80 كغ، وله فرصة بالوصول لنصف النهائي والمنافسة على ميدالية.

المصارعة

المصارع المصري عمرو حسين وصل لدور الـ16 في المصارعة الحرة لوزن 74 كغ، حيث سينافس في النهائيات الجمعة.

المصارعة التونسية سوار بوستة وصلت دور الـ16 في نهائيات المصارعة الحرة لوزن 62 كغ.

المصارع المصري ضياء الدين عبد المطلب وصل لدور الـ16 في نهائيات المصارعة الحرة لوزن 120 كغ.

رفع الأثقال

آمال مصر معقودة على الرباعة المصرية نعمة سعيد التي ستنافس في مسابقة رفع الأثقال لوزن 71 كغ، هي بين 12 متنافسة وصلوا النهائيات، سيتنافسون على الميداليات الجمعة.

الرباع المصري كريم أبو كحلة سينافس في مسابقة رفع الأثقال لوزن 89 كغ، هو بين 12 متسابقا وصلوا النهائيات، الجمعة.

ألعاب القوى

البحرينية سلوى عيد ناصر ستشارك في نهائي سباق 400 متر للنساء، مساء الجمعة، وتطمح لخطف ذهبية ثانية للبحرين.

القطري عبد الرحمن سامبا سيشارك في نهائي سباق 400 متر حواجز للرجال، مساء الجمعة، ويطمح في خطف ذهبية أولى لقطر في باريس.

الجزائري ياسر تريكي وصل نهائي مسابقة القفزة الثلاثية للرجال في باريس، وسيكون بين 12 متنافسا لخطف الميداليات مساء الجمعة.

الملاكمة