العالم اليوم - روسيا تعتمد قانونين لتعدين واستخدام العملات المشفرة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 01:21 مساءً - وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونين حول تعدين العملات المشفرة واستخدامها في التجارة الخارجية و التداولات.

وتم نشر الوثائق حول هذين القانونين على البوابة الرسمية للحكومة الروسية حيث يدخل قانون تعدين العملات المشفرة الجديد بما في ذلك "البتكوين"، في روسيا حيز التنفيذ انطلاقا من نوفمبر المقبل والقانون الآخر يفسح المجال أمام استخدام العملات المشفرة على أساس تجريبي في التجارة الخارجية وفي التداولات، وتم تكليف البنك المركزي الروسي بتنظيم هذه العمليات.

وتحدد الوثيقة إجراءات وشروط تعدين العملات المشفرة في روسيا، وسيكون بإمكان الكيانات القانونية وأصحاب المشاريع الفردية المدرجين في سجل وزارة التنمية الرقمية الروسي الحق في ممارسة أنشطة التعدين بهدف ادخال العملات المشفرة في عجلة الاقتصاد الروسي.

و على أثر توقيع الرئيس الروسي قانونا حول تعدين العملات المشفرة، صعدت العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم "البتكوين" بقوة، في تعاملات البورصة الروسية وارتفعت بنسبة 5.14 في المئة إلى 57977.78 دولار، بحسب التداولات.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع في يوليو الماضي قانونا حول إطلاق الروبل الرقمي في البلاد ، بالإضافة إلى إطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية، حيث يعتزم البنك المركزي الروسي "بنك روسيا" السماح للبنوك الأجنبية بالعمل بالروبل الرقمي اعتبارا من العام 2025.