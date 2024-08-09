العالم اليوم - فيديو.. انفجار هائل يؤدي لظهور كرة نار على سفينة بميناء صيني

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. انفجار هائل يؤدي لظهور كرة نار على سفينة بميناء صيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 01:21 مساءً - أدى انفجار قوي إلى ظهور كرة نارية على سفينة حاويات محملة ببضائع خطرة في ميناء رئيسي على ساحل المحيط الهادئ في الصين، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية والسلطات اليوم الجمعة.

وأظهر مقطع مصور بكاميرا مراقبة نشرته هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية على الإنترنت انفجارا ضخما من الدخان الأبيض أعقبه كرة نارية برتقالية وصفراء أظهرت نشر الحطام وأطاح بحاويات مكدسة.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء الانفجار والحريق الذي أعقبه في ميناء نينغبو-تشوشان، جنوب شنغهاي مباشرة، وهو أحد أكبر الموانئ وأكثرها ازدحاما في العالم.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية إنه من المعتقد أن حاوية على السفينة الراسية قد انفجرت، بحسب الأسوشيتد برس.

وأظهرت صورة جوية نشرتها هيئة الإذاعة والتلفزيون دخانا أسود يتصاعد من كومة من الحاويات في أحد طرفي السفينة ومن منطقة على الرصيف، بدا أن بقية السفينة وحاوياتها سليمة.

وقالت إدارة الطوارئ بمقاطعة تشجيانغ إن السفينة كانت محملة بمواد خطرة من الدرجة الخامسة، لكنها لم تذكر أي تفاصيل أخرى.

وأفادت وسائل الإعلام بأنه لم ترد أنباء عن خسائر بشرية بعد الانفجار الذي وقع على متن سفينة "موبيليتي" الساعة 0540 بتوقيت غرينتش، وفقا لرويترز.

وذكرت صحيفة تشيلو إيفيننغ نيوز الحكومية أن طاقم السفينة وعمال الرصيف بخير لكن بعض مكاتب الشركة القريبة من الرصيف تعرضت لأضرار جراء الانفجار.