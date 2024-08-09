نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول روسي سابق يحدد مجموعة من الإجراءات لمكافحة التضخم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد وزير المالية الروسي الأسبق ميخائيل زادورنوف مجموعة من الخطوات والأدوات التي ستساهم في مواجهة التضخم في البلاد وتعمل على إرجاعه إلى المستوى المستهدف.

ودعا المسؤول السابق، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" نشرت اليوم الجمعة، إلى تقليص برامج الدعم الحكومية (قروض عقارية بأسعار فائدة تفضيلية) التي تشوه الدافع الاقتصادي الطبيعي للسكان والشركات، وذلك بهدف مواجهة التضخم في البلاد.

وأشار زادورنوف إلى أن البلاد اكتسبت خبرة واسعة في تطبيق تدابير لمكافحة الأزمات بهدف دعم الطلب، والتي تم إطلاقها خلال السنوات القليلة الماضية، لكن الوقت حان لوقف تطبيق هذه التدابير.

وتشير تصريحات زادورنوف إلى برامج قروض عقارية بأسعار فائدة متدنية أطلقتها الحكومة الروسية بعد اندلاع جائحة كورونا لتحفيز الطلب، لكن هذه البرامج ساهمت في رفع أسعار العقارات.

وقبل أيام أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في روسيا تباطأ بحلول 5 أغسطس الجاري إلى 9.02% على أساس سنوي من 9.11% تم تسجيلها في الأسبوع الذي قبله.

ومنذ يوليو 2023 بدأ المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي لكبح التضخم. وزاد سعر الفائدة في يوليو 2023 بنقطة مئوية واحدة (1%) فقط، لكن بعد شهر رفع المركزي في اجتماع طارئ سعر الفائدة بشكل حاد بواقع 3.5% في ظل انخفاض سعر صرف الروبل.

وفي نهاية يوليو الماضي، قرر البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 18% سنويا في ظل ضغوطات التضخم.

وفي وقت سابق، أشار البنك المركزي الروسي إلى أن التضخم في روسيا سينخفض إلى المستوى المستهدف بوتيرة أبطأ من المتوقع، وسيتم بلوغ الهدف (4%) بحلول نهاية العام المقبل