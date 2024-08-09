العالم اليوم - بكين تستأنف ضد الرسوم الأوروبية أمام منظمة التجارة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 02:22 مساءً - أعلنت بكين، الجمعة، أنها تقدمت أمام منظمة التجارة العالمية، باستئناف ضد فرض الاتحاد الأوروبي رسوماً جمركية على واردات السيارات الكهربائية من الصين.

وقال متحدث باسم وزارة التجارة في بيان "في التاسع من أغسطس، تقدمت الصين باستئناف أمام آلية تسوية النزاعات في منظمة التجارة العالمية بشأن الاجراء الموقت للاتحاد الأوروبي ضد إجراءات الدعم للسيارات الكهربائية".

وقالت الوزارة إن الاستئناف يهدف إلى "حماية حقوق التطوير ومصالح قطاع المركبات الكهربائية والتعاون بشأن التحول الأخضر العالمي".

وأضافت أن "الاجراء الأولي للاتحاد الأوروبي يفتقر إلى أساس واقعي وقانوني، وينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية على نحو كبير، ويقوض الوضع العام للتعاون العالمي في معالجة تغير المناخ".

وتابعت "ندعو الاتحاد الأوروبي إلى تصحيح ممارساته الخاطئة على الفور والحفاظ بشكل مشترك على استقرار التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي وكذلك سلاسل التوريد للقطاع وللسيارات الكهربائية".

في يوليو، فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا موقتة إضافية تصل إلى 38 بالمئة على واردات السيارات الكهربائية الصينية. وجاءت هذه الخطوة بعدما خلص تحقيق أجرته المفوضية الأوروبية في 2023 إلى أنها تؤثر سلباً وعلى نحو غير عادل على منافساتها الأوروبيات.