العالم اليوم - باراماونت تنوي تسريح 2000 موظف في الولايات المتحدة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 02:22 مساءً - أعلنت مجموعة "باراماونت" غلوبال الإعلامية الخميس، خلال عرض نتائجها الفصلية، عزمها الاستغناء عن 15 بالمئة من موظفيها في الولايات المتحدة، في خطوة تأتي خصوصاً في إطار التحسب للاندماج مع شركة الإنتاج "سكاي دانس ميديا" Skydance Media.

ويعني هذا القرار طرد المجموعة 2000 موظف، بحسب تقديرات الصحافة الأميركية.

وقال كريس مكارثي، أحد المديرين التنفيذيين للمجموعة، خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين "لقد أعلنا في يونيو أننا حددنا وفورات بقيمة 500 مليون دولار على أساس سنوي في الشركة، وقد تم تضمينها في الوفورات البالغة 2 مليار دولار التي حددتها سكاي دانس. ولتحقيق ذلك، سنخفض القوى العاملة لدينا في الولايات المتحدة بنسبة تناهز 15 بالمئة".

وأضاف "سيرتبط ذلك بمناصب مكررة (جراء الاندماج مع سكاي دانس) في مجالي التسويق والاتصالات، بالإضافة إلى الاستغناء عن وظائف في الشركة وفي أقسام التمويل والقانون ووظائف دعم أخرى".

وأضاف مكارثي أن عمليات التسريح ستبدأ "في الأسابيع المقبلة وستكتمل إلى حد كبير بحلول نهاية العام".

وأعلنت شركتا "باراماونت غلوبال" Paramount Global و"سكاي دانس ميديا" Skydance Media عن قرب اندماجهما في أوائل يوليو، بعدما كانت المجموعة المنبثقة من الاستوديو الشهير "باراماونت بيكتشرز" Paramount Pictures ومن قناة "سي بي اس" تبحث عن شريك منذ أشهر.

وستتجلى العملية بشكل ملموس عبر استحواذ "سكاي دانس" على "باراماونت غلوبال"، حيث سيتولى المساهمون في الشركة الأولى السيطرة الفعلية على الكيان الجديد.

من بين التحديات الرئيسية التي تواجه هذا الكيان الجديد، تصحيح مسار خدمة الفيديو عبر الإنترنت "باراماونت بلاس" Paramount +. فقد كان لدى المنصة أكثر من 71 مليون مشترك في نهاية مارس، لكن خدمة البث التدفقي كبّدت باراماونت خسائر تناهز 3,5 مليارات دولار خلال العامين الماضيين.