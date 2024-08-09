العالم اليوم - وزير يكشف: لبنان سيعاني لسد احتياجته في حال "اندلاع الحرب"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 9 أغسطس 2024 03:24 مساءً - صرح وزير لبناني بأن بلاده ستعاني لسد ولو جزء من احتياجاتها الإنسانية في حال نشوب حرب شاملة مع إسرائيل، في الوقت الذي تسعى فيه إلى زيادة الدعم من المانحين مع استمرار الاشتباكات على الحدود.

وقال ناصر ياسين، الوزير المشرف على التخطيط للطوارئ في حالة نشوب صراع أوسع نطاقا، لرويترز، إن لبنان سيحتاج إلى 100 مليون دولار شهريا لتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات في أسوأ السيناريوهات.

وأضاف: "ستكون تلبية جزء صغير، حتى ولو 10 أو 15 بالمئة من ذلك، مسألة كبيرة بالنسبة للحكومة. سنحتاج من المانحين إلى تكثيف جهودهم".

وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، الدكتور فراس الأبيض، قد كشف عن تفاصيل خطة رفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والمراكز الصحية، على وقع التهديدات الراهنة بالتصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وقال "الأبيض" في حديث خاص لموقع "دوت الخليج"، إنه "جرى رفع جاهزية القطاع الصحي مع الاستعداد لأي طارئ قد يحدث، بغض النظر عن اعتقادنا بأن الحل الأمثل هو الوقف الفوري لإطلاق النار من غزة إلى لبنان، رحمة بالأبرياء والنساء والأطفال".

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، الخميس، إن إيران ستواجه عواقب "جسيمة" إذا قررت مهاجمة إسرائيل، مضيفا أن هذا سيمثل تصعيدا من شأنه أن يقوض أي آمال لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر في غزة.

وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله.