روسيا ولبنان: قلق مشترك إزاء خطر تصعيد الصراع المسلح في الشرق الأوسط

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف وسفير لبنان في موسكو شوقي بو نصار، عن القلق إزاء خطر توسع نطاق المواجهة بالشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال استقبال بوغدانوف للسفير اللبناني اليوم الجمعة بطلب منه، حسبما أفاد بيان للخارجية الروسية.

وقال البيان إن المحادثة تناولت بالتفصيل مستجدات الوضع العسكري السياسي في الشرق الأوسط، والذي "يهدد بالانزلاق إلى نزاع واسع النطاق". وتابع البيان أنه تم خلال اللقاء "الإعراب عن القلق العميق إزاء خطر توسيع المواجهة المسلحة في المنطقة لا يمكن التنبؤ بعواقبها".

وأكد الجانب الروسي موقفه الثابت الداعم لوحدة لبنان وسلامة أراضيه الإقليمية وسيادته، وفقا للبيان.

وبحث الاجتماع أيضا القضايا الملحة المتعلقة بمواصلة تعزيز العلاقات الودية تقليديا بين روسيا ولبنان، بما في ذلك إقامة فعاليات مخصصة للذكري الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين موسكو وبيروت.