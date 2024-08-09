قديروف يعد بتحقيق نتائج جيدة في منطقة كورسك خلال يومين أو ثلاثة

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أحمد جودة - القاهرة - وعد حاكم جمهورية الشيشان رمضان قديروف بتحقيق نتائج جيدة في منطقة كورسك خلال يومين أو ثلاثة أيام.

جاء ذلك وفقا لما صرح به قديروف لوكالة أنباء الشيشان اليوم، حيث تابع: "انتظروا يومين أو ثلاثة، ستكون هناك نتائج جيدة".

وكان قائد القوات الشيشانية الخاصة التابعة للجيش الروسي "أحمد" أبتي علاء الدينوف قد قال إنه كان في منطقة كورسك كأحد مفارز هذه الوحدة.

وكان رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة فاليري غيراسيموف قد قال إن وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية، يصل تعدادها إلى نحو ألف شخص، قاموا بهجوم على منطقة كورسك، 6 أغسطس، بهدف الاستيلاء على الأراضي في منطقة سودجا، مشيرا إلى أن تقدمهم في عمق الأراضي الروسية قد توقف.

وفي نفس اليوم تعرضت بلدة سودجا الحدودية لقصف مكثف مكرر من أوكرانيا، ووصف رئيس المنطقة، في اليوم التالي، الوضع في المدينة بأنه "متوتر للغاية".

وأكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية أن العملية في منطقة كورسك ستنتهي بهزيمة العدو والوصول إلى حدود الدولة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بخسارة القوات الأوكرانية فعليا أكثر من 280 فردا عسكريا، و27 مركبة مدرعة.

من جانبه صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تعليقا على الوضع في منطقة كورسك، أن نظام كييف قام باستفزاز آخر واسع النطاق، وكان يطلق النار بشكل عشوائي، بما في ذلك على أهداف مدنية. وأفادت المتحدثة الرسمية للجنة التحقيق الروسية سفيتلانا بيترينكو بأنه، بعد هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على المنطقة الحدودية في منطقة كورسك، تم فتح قضايا بتهم إرهابية وجرائم قتل، ويحدد المحققون الروس الآن هوية العسكريين الأوكرانيين الذين أصدروا أوامر ضرب أهداف مدنية في المنطقة.