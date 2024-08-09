مصرع 14 شخصا وإصابة 84 آخرين جراء الأمطار والسيول في السودان

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أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الغرفة الفنية لطوارئ الخريف بوزارة الصحة بالولاية الشمالية في السودان أن الأمطار والسيول التي اجتاحت الولاية أدت لوفاة 14 شخصا وإصابة 84 آخرين.

وأكدت الغرفة الفنية تعرض 21 شخصا للدغات العقارب.

وأشار التقرير التراكمي لآثار سيول 2024 إلى تضرر 2766 أسرة و2832 منزلا للانهيار الجزئي و346 منزلا للانهيار الكلي فيما تعرض 18 مرفقا حكوميا لأضرار بالغة.

وهطلت أمطار غزيرة على 55 منطقة على مستوى الولاية بالإضافة إلى جريان السيول الجارفة بعدد منها.

وتعرضت أجزاء واسعة من الولاية الشمالية لأمطار غزيرة ومتوسطة وسيول جارفة أمس الخميس 8 أغسطس ما أدى لانهيار الآلاف من المنازل ووفاة أشخاص وإصابة آخرين فيما تسير المتابعات لصعوبة حصر الضرر الناجم عن الأمطار والسيول خاصة بمحلتي حلفا ودلقو شمال البلاد بسبب السيول والمياه وانقطاع جزئي في شبكات الاتصال والانترنت.

تقول مصادر محلية إن آلاف المنازل انهارت كليا وجزئيا وتعرضت آلاف الأسر والنازحين للضرر البالغ إلى جانب وفاة 4 أطفال بلدغات العقارب وبدأت المنظمات والمجتمع المحلي بالتدخل ومساعدة المتضررين.

وعقد والي الولاية الشمالية المكلف عابدين عوض الله محمد اجتماعا صباح اليوم الجمعة بمكتبه بالغرفة الفنية لطوارئ الخريف وقف على مجمل الأوضاع بالولاية واستمع لتقرير مفصل حول موقف فصل الخريف وآثاره وشكل التدخلات التي تمت وجاهزية وزارة الصحة لمعالجة الأضرار ومكافحة الأمراض والأوبئة وشدد والي الولاية الشمالية المكلف على ضرورة متابعة الوضع ميدانيا لحظة بلحظة مناشدا المجتمع الدولي والمنظمات بالتدخلات العاجلة لمساعدة المتضررين جراء الأمطار والسيول التي تعرضت لها الولاية.