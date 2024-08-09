وارسو تعلق على رفع طلاب بولنديين للأعلام الروسية خلال احتجاجات في نيجيريا

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أحمد جودة - القاهرة - علق نائب وزير الخارجية البولندي ياكوب فيسنيفسكي على التقارير والتصريحات التي تحدثت عن مشاركة طلاب بولنديين في نيجيريا في احتجاجات مناهضة لحكومة هذا البلد رافعين الأعلام الروسية.

وقال في تصريح صحفي: "التقيت صباح الجمعة مع القائم بأعمال السفارة النيجيرية في وارسو وعلمت أنه وفقا لمصادر نيجيرية، كان هؤلاء الطلاب يشاركون في المظاهرة وهم يلوحون بالأعلام الروسية، وأنا شخصيا لا أصدق ذلك".

وفي وقت سابق، أفادت وزارة الخارجية البولندية بأنه في نيجيريا، في ولاية كانو، تم اعتقال 6 طلاب بولنديين خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

واستنادا إلى مسؤولين في القنصلية البولندية قال مصدر بولندي إنه وفقا لضباط إنفاذ القانون النيجيريين، شارك مواطنون بولنديون في مظاهرة مؤيدة لروسيا ولوحوا بالأعلام الروسية.

وتلقت القنصلية البولندية بنيجيريا معلومات من الأجهزة الامنية بالبلاد، بأن المواطنين البولنديين شاركوا في مظاهرة ورفعوا الأعلام الروسية.

وأضاف ممثل الخارجية البولندية: أعربت عن اعتقادي بأن سلوك الطلاب على الأرجح ناجم عن عدم درايتهم بالعادات والقوانين المحلية، وطلبت السماح لهم بالعودة إلى ديارهم، حيث تنتظرهم أسرهم".

وفي أوائل يوليو، قررت أكبر النقابات العمالية في نيجيريا الإضراب بعد الفشل في التوصل لاتفاق مع الحكومة الفيدرالية بشأن الحد الأدنى للأجور.

وقال وزير الإعلام النيجيري محمد إدريس في يوليو، إن الحكومة النيجيرية على خلفية الإضرابات العامة المفتوحة توصلت مع النقابات لاتفاق يقضي برفع الحد الأدنى للأجور إلى نحو 43 دولارا.