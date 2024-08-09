نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنباء عن اغتيال قيادي في حركة "حماس" بغارة إسرائيلية في مدينة صيدا جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة باستخدام مسيرة إسرائيلية على سيارة في مدينة صيدا جنوبي لبنان، مشيرة إلى وقوع إصابات.

وأكدت المراسلة سقوط قتيل وجريح في الغارة التي استهدفت سيارة في مدينة صيدا مقابل أحد مداخل مخيم عين الحلوة. والتي تبعد عن العاصمة بيروت نحو 35 كلم فقط.

وتداولت وسائل إعلام لبنان أنباء حول مقتل قيادي في حركة "حماس" جراء الهجوم الإسرائيلي.

وأشارت المعلومات إلى مقتل سامر الحاج هو المسؤول الأمني لحركة "حماس" في مخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان.