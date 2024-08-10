العسومي يثمن الدور المحوري المصري لدعم العمل البرلماني عربيًا ودوليًا

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أحمد جودة - القاهرة - ثمن معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدور المحوري المصري بقيادة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في دعم العمل البرلماني وترسيخ أواصره على المستوى العربي والدولي، وخاصة فى ضوء التطورات وتسارع الأحداث عالميًا. كما أشاد بالمبادرات النوعية المتميزة فى مجال حقوق الإنسان وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة والتى تحظى بإشادة دولية وتقدم كنموذج يحتذى به، والاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان والتى جاءت بإرادة سياسية وعزم على التنفيذ والدعم لتحقيق النجاح.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، للسفيرة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون البرلمانية، والمستشار أحمد الصاوي، وذلك بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.

وجدد العسومي، شكره وتقديره للدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للبرلمان العربي، لتعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية بما يخدم مصالح الشعب العربي، كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون.

وأكد العسومي أن البرلمان العربي لم يتوانى يومًا عن دعم الدبلوماسية البرلمانية كونه نهجًا دبلوماسيًا مكملًا للدبلوماسية الرسمية مؤكدًا أهمية دورهما في تعزيز العمل العربي المشترك وتحقيق الأهداف الإنسانية لشعوب المنطقة العربية.

من جانبها، أشادت السفيرة دينا الصيحي، بالدور المهم الذي يقوم به البرلمان العربي وأجهزته المختلفة برئاسة معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز علاقاته بفضل جهوده الحثيثة والملموسة على كافة الأصعدة، مثنية على مبادرات البرلمان العربي وما حققه من إنجازات ملموسة فى مجال توحيد الصف العربي وتعزيز الروابط والبعد عن الأمور الخلافية، بالإضافة للحرص على تجميع الآليات العربية لحقوق الإنسان بما يساهم فى ترسيخ مفاهيم وثقافة حقوق الإنسان عربيًا.

