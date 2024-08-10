العالم اليوم - عطية الله في الأهلي ومصير "الأسطورة" مجهول

انتم الان تتابعون خبر عطية الله في الأهلي ومصير "الأسطورة" مجهول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 02:35 مساءً - أعلن الأهلي المصري، الجمعة، التعاقد مع اللاعب المغربي يحيى عطية الله، بعد شد وجذب استمر لأسابيع بشأن الصفقة.

اللاعب اتفق مع إدارة النادي القاهري على الإعارة لمدة موسم واحد بنية الشراء قادما من نادي سوتشي الروسي.

وأكد أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، مدير التعاقدات أن الظهير الأيسر المغربي أنهى الإجراءات المادية والإدارية في هذا الشأن بعد الاتفاق مع النادي الروسي.

وظهر عطية الله على موقع النادي الأهلي بالزي التقليدي لبلاده (الجلباب المغربي) في الإعلان الترويجي للصفقة.

ويعد اللاعب البديل الأمثل للتونسي علي معلول الذي أجرى جراحة في وتر أكيلس في مايو الماضي وسيتواصل علاجه لمدة 3 أشهر أخرى على الأقل، ليمثل الحل المناسب لكتيبة المدرب السويسري مارسيل كولر.

وبحث الأهلي عن لاعب يسد الفراغ الكبير الذي خلفه معلول والذي يعد أحد أساطير النادي الأهلي.

وتشكل عودة معلول من الإصابة واستعادته لحالته الفنية والبدنية هاجسا أمام محبي النادي الأهلي حيث سيشغل لاعبان أجنبيان يلعبان في نفس المركز (الظهير الأيسر) قائمة الفريق.

وقد يضطر الأهلي للاستغناء عن معلول والذي يتمتع بشعبية كبيرة بين الجماهير الحمراء أو الاكتفاء بموسم واحد مع النجم المغربي.

كانت المفاوضات مع عطية الله قد تعثرت خلال الأسابيع الماضية، ليوجه الأهلي أنظاره ناحية جمال الشماخ الظهير الأيسر لفريق حسنية أغادير بحسب وسائل إعلام مصرية، إلا أن التواصل بشأن اللاعب تجدد مؤخرا ليتم الاتفاق على انتقاله للعملاق القاهري لمدة موسم واحد مع أحقية الشراء لثلاثة مواسم.

ووقع عطية الله على عقدي الشراء والإعارة ووصل للقاهرة، الخميس، قبل أن يجتاز الكشف الطبي، الجمعة.

ويبلغ اللاعب من العمر 29 عاما وكان أحد نجوم فريق الوداد المغربي وكان أحد ركائز منتخب المغرب الحاصل على المركز الرابع في كأس العالم أسود الأطلسي. بقطر