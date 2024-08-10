العالم اليوم - الدفاع المدني يكشف حصيلة ضحايا قصف مدرسة "التابعين" في غزة

انتم الان تتابعون خبر الدفاع المدني يكشف حصيلة ضحايا قصف مدرسة "التابعين" في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 02:35 مساءً - كشف الدفاع المدني في غزة لـ"دوت الخليج" حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي، الذي طال مدرسة التابعين السبت.

وذكر الدفاع المدني أن الحصيلة بلغت 93 قتيلا و54 جريحا، مشيرا إلى أن بعض المصابين في حالات حرجة يعانون من حروق وبتر.

وتابع: "هناك مفقودون وضحايا عثر عليهم أشلاء جراء القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين".

وكان المكتب الإعلامي الحكومي قال في بيان: "جيش الاحتلال قصف النازحين بشكل مباشر خلال أداء صلاة الفجر وهذا ما رفع عدد الشهداء بشكل متسارع".

وأضاف: "لم تتمكن الطواقم الطبية والدفاع المدني وفرق الإغاثة والطوارئ من انتشال جثامين جميع الشهداء حتى الآن".

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت مقاتلين من حركتي حماس و"الجهاد" كانوا ينشطون من المجمع.

وأظهر مقطع مصور من الموقع أشلاء متناثرة وجثثا أخرى يتم حملها بعيدا وأخرى مغطاة بالبطانيات على الأرض. وظهرت أيضا علبط عام فارغة ملقاة في بركة من الدماء وحشيات فراش محترقة ودمية طفل وسط الركام.