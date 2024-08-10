نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رشقات صاروخية من جنوب لبنان نحو إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة RT في لبنان، اليوم السبت، بإطلاق رشقات صواريخ من جنوب البلاد باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية في الجليل الغربي ومرتفعات كفر شوبا ومزارع شبعا.

وأعلن "حزب الله" في بيان عبر قناته على "تلجرام" مسؤوليته عن استهدف التجهيزات التجسسية في ‏موقع مسكاف عام اليوم السبت، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وسبق أن أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى سماع دوي صافرات الإنذار في منطقة عرب العرامشة ومواقع إسرائيلية قرب الحدود مع لبنان.

ومن جانبه، شن الجيش الإسرائيلي هجمات على بلدة مجدل سلم في جنوب لبنان، ومواقع قال إنها "تابعة لحزب الله".

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية في بيان اليوم السبت، إصابة 4 مواطنين في القصف على مجدل سلم، بينهم مسعف وشاب مصاب بجروح خطيرة وسيدة بجروح متوسطة جرى نقلهم إلى مستشفى تبنين الحكومي.

ولفتت مراسلتنا إلى أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارة جوية استهدفت بلدة عيتا الشعب تزامنا مع قصف مدفعي، فيما جرى استهداف الأحياء السكنية في بلدة كفركلا بالقذائف الفوسفورية.

وفي هذا السياق، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن المواطنين يعانون من حالة اختناق حادة جراء القصف المدفعي الإسرائيلي بالقذائف الفوسفورية على بلدة كفركلا.

ويوم أمس الجمعة لقي مسؤول الأمن بحركة "حماس" في مخيم عين الحلوة، سامر الحاج، مصرعه وأصيب شخص آخر في غارة شنتها مسيرة إسرائيلية واستهدفت مركبة في صيدا بجنوب لبنان.

ويواصل "حزب الله" والجيش الإسرائيلي تبادل إطلاق النار على مديات متفاوتة بين جنوب لبنان والجليل، فيما لا يزال الحزب محتفظا بحق الرد على اغتيال القائد العسكري فؤاد شكر، وإسرائيل تعيش حالة من الانتظار والترقب.