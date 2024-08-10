العالم اليوم - زيلينسكي: كييف تسعى إلى "نقل الحرب" لروسيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 10 أغسطس 2024 11:18 مساءً - أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أن كييف تسعى "إلى نقل الحرب" داخل روسيا، التي تشهد توغلا للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك، بدأ الثلاثاء ولم تعلق عليه كييف بشكل مباشر إلى الآن.

وقال زيلينسكي، في مداخلته اليومية: "اليوم، وفي شكل متكرر، أعد (قائد القوات المسلحة) تقارير عن الجبهة، عن تحركاتنا ونقل الحرب إلى أراضي المعتدي (...) أوكرانيا تثبت أنها قادرة على ممارسة الضغط الضروري: الضغط على المعتدي".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في بيان السبت، إن القوات الروسية تواصل التصدي لتوغل أوكراني في البلاد.

وفرضت روسيا نظاما أمنيا واسعا في ثلاث مناطق حدودية وحشدت قوات لمواجهة أكبر هجوم أوكراني مضاد على أراض روسية منذ اندلاع الحرب في 2022.

هذا وأعلنت الوكالة النووية الروسية، السبت، أن الهجوم عبر الحدود الذي شنته أوكرانيا "شكل تهديدا مباشرا" لمحطة للطاقة النووية تقع على بعد أقل من 50 كيلومترا من منطقة القتال.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن "روساتوم" قولها إن "تصرفات الجيش الأوكراني تشكل تهديدا مباشرا" لمحطة كورسك للطاقة النووية في غرب روسيا بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مضيفة أنه "في الوقت الحالي، هناك خطر حقيقي من وقوع ضربات واستفزازات من جانب الجيش الأوكراني.

وكشفت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، مساء الجمعة، أنها بصدد بدء "عمليات لمكافحة الإرهاب في مناطق بيلغورود وبريانسك وكورسك.. لضمان سلامة المواطنين ومنع خطر الأعمال الإرهابية التي تنفذها مجموعات العدو التخريبية".