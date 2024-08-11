نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو الغيط يهنئ الرياضيين العرب الفائزين في أولمبياد باريس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هنأ الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الرياضيين العرب الذين احرزوا ميداليات في المنافسات من الجزائر وتونس والمغرب ومصر والبحرين وقطر والاردن.

وقال أبو الغيط، عبر حسابه على موقع إكس: "دائما نتطلع إلى المزيد من النجاحات لشبابنا الرياضيين في مناسبة كبري مثل الاولمبياد. الكل اجتهد وكافح والبعض اضطر لكفاح من نوع خاص مثل ابنتنا إيمان خليف التي تحملت الكثير ولكن صمودها في وجه التنمر كان نموذجًا طيبا".

وأضاف: "التهاني والتبريكات لا تنسينا مآسي اخوتنا في غزة ونظل نطلب من القوة الدولية الاولي ان تضطلع بمسؤوليتها وتوقف جرائم الحرب التي يرتكبها المحتل المجرم".