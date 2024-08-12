نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصف إسرائيلي بذخائر فوسفورية يستهدف جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم، الاثنين، بأن قصفا إسرائيليا بذخائر فوسفورية استهدف بلدة كونين جنوب لبنان

ولفتت إلى أن القصف بالقذائف الفسفورية على حرش بلدة كونين، تزامن مع إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في مزارع شبعا وانفجار صواريخ اعتراضية أطلقتها القبة الحديدية في أجواء بلدة راشيا الفخار.

في غضون ذلك، قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدات برج الملوك والناقورة وكفرحمام جنوب لبنان، كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة برج الملوك بصاروخ.

وأفيد عن إصابة 3 أشخاص بجروح متوسطة في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة كفركلا.

وقالت إن مسيرة عسكرية إسرائيلية سقطت في منطقة دبل جنوب لبنان نتيجة خلل تقني.



وشهدت أجواء البقاع وبعلبك شمال شرقي لبنان تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

وفي ظل ذلك، أعلن الجيش اللبناني مواصلة التنسيق مع قوات اليونيفيل ضمن إطار القرار 1701.

وكان الطيران الفرنسي وترانسافيا أعلنا تمديد تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى الأربعاء، كما أكدت مجموعة لوفتهانزا تعليق جميع الرحلات إلى تل أبيب وطهران وبيروت وعمان وأربيل حتى 21 أغسطس.

كذلك أعلنت الخطوط الجوية السويسرية تمديد تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب وبيروت حتى الغد