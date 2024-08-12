نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلاروس تعلن تدمير 13 مسيرة أوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أندريه بوغوديل، الضابط بكلية الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، عن إسقاط 13 مسيرة أوكرانية في البلاد منذ 9 أغسطس.

وقال بوغوديل في مقابلة مع وكالة "بلتا": "حول الأحداث التي وقعت في مجالنا الجوي، تم إسقاط 13 مسيرة أوكرانية فوق منطقة كوستيوكوفيتشي".

وأضاف أن قوات فنية لاسلكية تعاملت مع المسيرات الأوكرانية وسلمتها إلى الجانب الروسي.

وتابع: "ألا يعرف الأوكرانيون أن لدينا قوات دفاع جوي؟ بالطبع كانوا يعرفون. أرادوا أن يروا ردة فعلنا مع الاستفزازات، بيلاروس يمكنها اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ضد المكائد التي يرتكبها الجانب الأوكراني".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية بأن مينسك تجري مشاورات مع حلفائها وشركائها وكذلك عبر المؤسسات الدولية، بعد انتهاك مسيرات أوكرانية مجالها الجوي.

وأوعز وزير دفاع الجمهورية فيكتور خرينين، وحدات من قوات العمليات الخاصة والقوات البرية والقوات الصاروخية، بما في ذلك أنظمة صواريخ "بولونيز" و"إسكندر"، بالتوجه إلى المناطق المحددة، وتم نشر قوات ومعدات الصواريخ المضادة للطائرات وقوات هندسة الاتصالات والطيران، مشيرا إلى أن قرار تعزيز مجموعات القوات تم اتخاذه "مع الأخذ في الاعتبار الوضع المتطور في أوكرانيا، وكذلك في مقاطعة كورسك الروسية