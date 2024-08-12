فاينانشال تايمز: إيران تقدم قليل من الأدلة وسط انتظار الرد على إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 أغسطس 2024 10:28 مساءً - سلّطت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية الضوء على الرد الإيراني على إسرائيل، لافتة إلى أن طهران تقدم القليل من الأدلة بينما تنتظر المنطقة رداً عسكرياً على تل أبيب، كما أنها تبقى العالم في حيرة بشأن كيفية ردها على اغتيال زعيم حركة حماس على أراضيها إسماعيل هنية.

وأفادت الصحيفة أنه منذ أسبوعين منذ اغتيال الزعيم السياسي لحماس في إيران أبقت طهران المنطقة على حافة الهاوية.

تهديد جديد يوميًا من أحد كبار المسؤولين

ويظهر تهديد جديد من أحد كبار المسؤولين السياسيين أو العسكريين الذين تعهدوا بمعاقبة إسرائيل على مقتل إسماعيل هنية أثناء زيارته الرسمية إلى طهران.

وأعلن الحرس الثوري القوي عن تدريبات عسكرية جديدة، وأعادت شركات الطيران جدولة رحلاتها، وكان لدى أولئك الذين من المرجح أن يتأثروا الوقت للتفكير في كيفية رد إيران، ولكن مع وجود القليل من الأدلة حول كيف أو متى.

وهذا هو بالضبط ما تريده القيادة الإيرانية، وفقا لأحد المطلعين على النظام.

وقال "قد لا يكون هناك هجوم على الإطلاق، أو قد يكون هناك هجوم الليلة. الانتظار للموت أصعب من الموت نفسه".

وتابع "لقد أطلقت إيران حملة حرب نفسية لإبقاء القدرات العسكرية والأمنية واللوجستية لإسرائيل على حافة الهاوية، وحرمان سكان الأراضي المحتلة من أي شعور بالهدوء".

كما أن التحدي الذي يواجه طهران هو كيفية الرد بقوة لاسترضاء أنصارها المتشددين والمتشددين الإقليميين الذين تدعمهم مع تجنب الصراع المباشر مع إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة والذي سعت منذ فترة طويلة إلى التهرب منه.

والهدف الأساسي للنظام هو بقاء ايران إلى جانب معالجة الصعوبات الاقتصادية التي غذت المعارضة العامة.

وفي ظل الشعور بأن الانتقام قد يكون وشيكًا، يشعر العديد من الإيرانيين بالقلق إزاء احتمال اندلاع حرب مع إسرائيل، وهو الصراع الذي يرون أنه غير ضروري ومدمر محتمل للاقتصاد على حافة الهاوية.

في الوقت نفسه، تستمر الحياة بشكل طبيعي، ويقول البعض إن التعامل مع أنواع مختلفة من الأزمات أمر متكامل مع حياتهم اليومية، بينما يتساءل آخرون عما إذا كانت القدرات العسكرية والاستخباراتية للبلاد قوية بما يكفي لصد تهديدات أكبر في المستقبل.

وتساءل معين، 28 عاما وهو وكيل سفر، عن فكرة "مقامرة أمة شيعية بالحرب من خلال الانتقام لسياسي سني [هنية]"، في إشارة إلى المذهبين الرئيسيين في الإسلام، معربًا عن استيائه من أن القتل على الأراضي الإيرانية أضر بمصداقية البلاد العسكرية والاستخباراتية.

وقال عن "محور المقاومة" في طهران، والذي يضم حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن: "سيتعين على إيران أن تقرر ما إذا كانت سترد بشكل مباشر أو من خلال الميليشيات المتحالفة معها، وإلا فإن السلوك السلبي سيشجع إسرائيل على استهداف كبار القادة العسكريين الإيرانيين في المرة القادمة".

وقال السياسي الإصلاحي محمد صادق جوادي حصار إنه يعتقد أن إيران بحاجة إلى فترة من الاستقرار للسماح للحكومة الجديدة للرئيس مسعود بزشكيان بتأسيس نفسها، مضيفًا أن البلاد كانت "في حالة من الغموض" منذ وفاة الرئيس آنذاك إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية في مايو.

واضاف أيضًا إن حالة عدم اليقين تعني أن "بقاء إسرائيل في حالة تأهب كان مكلفًا بالفعل. تتحدث إيران عن الانتقام بدلاً من الهجوم المباشر، والذي قد يتضمن اغتيالًا أو إجراءات تهدف إلى تعطيل التجارة البحرية لإسرائيل".