عاجل - بث مباشر.. ماسك يحاور ترامب عبر منصة إكس

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أحمد جودة - القاهرة - يتابع الآن أكثر من مليون شخص المحادثة المباشرة بين المرشح الجمهوري في السباق إلى البيت الأبيض دونالد ترامب وإيلون ماسك على منصة إكس، وذلك بعد أن واجهت مشاكل تقنية أدت إلى تأخير موعد بث المقابلة.

وكان من المقرر أن يجري ترامب وماسك المحادثة على الهواء مباشرة" في الساعة 8 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، لكنها واجهت مشاكل تقنية تسببت في تأخيرها بضع دقائق.

وقد سخر فريق حملة المرشحة الديمقراطية في انتخابات الرئاسة الأميركية كامالا هاريس، من المشكلات الفنية التي واجهت ترامب وماسك.

بث مباشر.. ماسك يحاور ترامب عبر منصة إكس

وأعاد حساب حملة هاريس على منصة "تروث سوشيال" نشر تعليقات سابقة لترمب، العام الماضي، انتقد فيها إطلاق الحملة الانتخابية لحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس على منصة "إكس"، والتي شهدت أيضًا تأخرًا بسبب مشاكل فنية.

أبرز ما جاء في المقابلة:

لو كنت في الرئاسة ما كان قد حدث الهجوم على إسرائيل.

حرب أوكرانيا لم تكن لتحدث لو كنت رئيسا.

الشرق الأوسط يمكن أن يأخذنا للحرب العالية الثانية.

لماذا لا يكون لدنيا قبة حديدة مثل الموجودة في إسرائيل؟

إدارة بايدن غبية.

سأعود في أكتوبر إلى بتلر في بنسلفانيا مكان محاولة اغتيالي.

لا نريد إدخال المجرمين إلى الولايات المتحدة.

أقول لهاريس: أين كانت حماية الحدود خلال السنوات الماضية؟

تعاملت مع أزمة كوريا الشمالية بشكل سريع وأسطوري.

الزعماء مثل كيم جون أون يسمعون لصوت القوة.

أعرف بوتين جيدا والعلاقة معه جيدة.

ترامب: بايدن وكامالا تسببا في أزمة اقتصادية للولايات المتحدة.

معدل ذكاء بايدن كان منخفضا.. ربما الآن بلا ذكاء من الأساس.

الذكاء الاصطناعي يتطلب موارد كبيرة من الطاقة.

في الكونغو يخرجونهم من السجون ثم يتم إرسالهم إلى بلادنا.

إدارة ساهمت في القضاء على داعش.

الاقتصاد وقت إدارتي للبلاد كان جيدا.

بايدن أنفق تريليونات من الدولارات بشكل غبي.

التضخم بلغ مستويات لم نصل إليها منذ سنوات.

أريد شخصا بشجاعة ماسك لتطوير بعض نظم التعليم.

يجب أن تكون هناك منافسة بين الولايات في التعليم.

تسلا منتج رائع لكن ليس كل شخص يحتاح سيارة كهربائية.

الصين تتطور بوتيرة سريعة في الأسلحة النووية.

الحرب النووية ستكون خطيرة ومدمرة.. لا نريد ذلك.

ويلقي ماسك الذي صوّت سابقا للديمقراطيين، بثقله وثروته في هذه الانتخابات خلف المرشح الجمهوري ترامب منذ أن حاول مسلح اغتيال الأخير خلال تجمع انتخابي حاشد الشهر الماضي.

وتم حظر حسابات ترامب على تويتر بعد اقتحام أنصاره للكونغرس في يناير 2021، لكن ماسك أعاد تفعيله عندما استحوذ على المنصة وأعاد تسميتها.

وتهدف المقابلة إلى المساعدة في إعادة تنشيط حملة ترامب المتعثرة التي تراجعت منذ انسحاب الرئيس جو بايدن من الانتخابات.