‏الرئيس الإيراني: الرد العقابي على المعتدي حق مشروع للدول وحلّ لوقف الجريمة والعدوان

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن الرد العقابي على المعتدي حق مشروع للدول وحلّ لوقف الجريمة والعدوان.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.