نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تشبه زوجتي" تعليقات ترامب بشأن كامالا هاريس تثير الاستغراب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مقابلة استثنائية عبر الإنترنت جمعته بالملياردير إيلون ماسك، أدلى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل حول نائبة الرئيس كامالا هاريس، مشيرا إلى أنها تشبه زوجته ميلانيا.

جاءت هذه التصريحات ضمن مقابلة مطولة على منصة التواصل الاجتماعي إكس، والتي شابتها مشاكل فنية وتأخير نتيجة هجوم إلكتروني.

خلال الحديث، تطرق ترامب إلى محاولته البقاء على قيد الحياة بعد محاولة اغتياله في بنسلفانيا في يوليو، مشيرا إلى أن هذه التجربة جعلته أكثر تدينا. من جانبه، أشاد ماسك بشجاعة ترامب ودعمه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



تشبه زوجتي

وأثناء حديثه عن كامالا هاريس، قال ترامب بشكل مفاجئ إنها تشبه زوجته ميلانيا، مما أثار دهشة المستمعين والمشاهدين.

وقال ترامب: "رأيت كامالا هاريس اليوم على غلاف مجلة "تايم"، كانت تشبه كثيرا السيدة الأولى العظيمة ميلانيا".

وأضاف: "كامالا على غلاف المجلة لم تشبه نفسها أبدا، لكن بالطبع هي سيدة جميلة".

وتسببت هذه المقارنة في الكثير من التعليقات على الإنترنت، حيث تفاعل المستخدمون مع هذه التصريحات بشكل واسع، سواء بالسخرية أو بالتأييد.