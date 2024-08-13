العالم اليوم - حماس تعلن استهداف تل أبيب بصاروخين

انتم الان تتابعون خبر حماس تعلن استهداف تل أبيب بصاروخين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 13 أغسطس 2024 05:23 مساءً - أعلنت حركة حماس، الثلاثاء، استهدافها مدينة تل أبيب الإسرائيلية وضواحيها بصاروخين من طراز إم 90.

وقالت الحركة: "كتائب القسام تقصف مدينة "تل أبيب" وضواحيها بصاروخين من طراز "M90" ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين والتهجير المتعمد بحق أبناء شعبنا".

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سُمع دوي انفجارات في تل أبيب لكن لم ترد تقارير عن خسائر بشرية.

وأكدت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخ غزة سقط قبالة ساحل تل أبيب ولا أنباء عن خسائر بشرية.

تعليق الجيش الإسرائيلي

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم رصد إطلاق صاروخ واحد اخترق أراضي قطاع غزة وسقط في المجال البحري في وسط البلاد.

وأوضح في بيان، أنه لم يتم تفعيل أي إنذارات حسب السياسة المتبعة وفي الوقت نفسه تم رصد إطلاق صاروخ آخر لم يخترق أراضي البلاد.