نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيلاروس تبلغ مجلس الأمن بتفاصيل حادثة إسقاط المسيرات الأوكرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبلغت بيلاروس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بتفاصيل حادثة إسقاط المسيرات الأوكرانية في 9 أغسطس.

وذكرت الخارجية البيلاروسية في بيان: "أرسلنا نداء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وأشرنا فيه إلى ضرورة توقف أوكرانيا عن الأعمال الاستفزازية التي تهدف إلى إشراك بيلاروس في النزاع المسلح".

وأضاف البيان: "تحتفظ مينسك بالحق في عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي في حالة تكرار مثل هذه الاستفزازات".

وفي وقت سابق، أعلن أندريه بوغوديل، الضابط بكلية الأركان العامة للقوات المسلحة البيلاروسية، عن إسقاط 13 مسيرة أوكرانية في البلاد منذ 9 أغسطس.

وأوعز وزير دفاع الجمهورية فيكتور خرينين، وحدات من قوات العمليات الخاصة والقوات البرية والقوات الصاروخية، بما في ذلك أنظمة صواريخ "بولونيز" و"إسكندر"، بالتوجه إلى المناطق المحددة، وتم نشر قوات ومعدات الصواريخ المضادة للطائرات وقوات هندسة الاتصالات والطيران، مشيرا إلى أن قرار تعزيز مجموعات القوات تم اتخاذه "مع الأخذ في الاعتبار الوضع المتطور في أوكرانيا، وكذلك في مقاطعة كورسك الروسية