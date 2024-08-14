نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "إيسنا": لا يمكن تأكيد ادعاء رويترز بأن إيران لن ترد على تصرفات إسرائيل في حالة وقف إطلاق النار بغزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مطلع لوكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، إنه لا يمكن تأكيد ادعاء رويترز بأن إيران لن ترد على تصرفات إسرائيل في حالة وقف إطلاق النار في غزة.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.