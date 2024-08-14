العالم اليوم - تفجير نورد ستريم.. برلين تصدر مذكرة اعتقال بحق غواص أوكراني

انتم الان تتابعون خبر تفجير نورد ستريم.. برلين تصدر مذكرة اعتقال بحق غواص أوكراني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 12:24 مساءً - ذكر تقرير نشرته 3 وسائل إعلام ألمانية، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال أوروبية بحق مدرب غوص أوكراني يعتقد أنه كان ضمن فريق نفذ تفجير خطوط أنابيب "نورد ستريم" للغاز.

ووفقا لصحيفتي "زود دويتشه تسايتونغ" و"دي تسايت" وهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية "إيه.آر.دي" نقلا عن مصادر لم تذكر تلك المحطات أسماءهم، يعتقد محققون ألمان أن الرجل، الذي كان آخر مكان معروف لإقامته هو بولندا، كان أحد الغواصين الذين زرعوا عبوات ناسفة على خطوط الأنابيب الممتدة من روسيا إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق في سبتمبر 2022.

ورفض مكتب المدعي العام الألماني التعليق على التقرير، الذي أشار إلى أن برلين طلبت من وارسو في يونيو اعتقال الرجل.

كذلك لم يصدر تعليق بعد من مكتب المدعي العام في بولندا، وفقا لرويترز.

وذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية، نقلا عن مصادر أمنية اليوم الأربعاء، أن المشتبه به يعتقد أنه غادر بولندا منذ ذلك الحين.

وذكرت وسائل الإعلام في تقاريرها أن رجلا آخر وامرأة من مدربي الغطس الأوكرانيين أيضا توصلت التحقيقات الألمانية إلى احتمال ضلوعهما في عملية التخريب لكن السلطات لم تصدر مذكرتي اعتقال بحقهما بعد.

ويكتنف الغموض من يقف وراء التفجيرات التي دمرت 3 من أصل 4 خطوط أنابيب أصبحت رمزا مثيرا للجدل لاعتماد ألمانيا على الغاز الروسي بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير 2022.

وتبادلت روسيا والغرب الاتهامات بالمسؤولية عن التفجيرات ونفى الطرفان ذلك ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.