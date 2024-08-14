العالم اليوم - ماسك يكشف عن سؤال يكرره دائما في مقابلات العمل

انتم الان تتابعون خبر ماسك يكشف عن سؤال يكرره دائما في مقابلات العمل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 12:24 مساءً - غالبا ما تعتمد مقابلات العمل على أساليب معينة للتعرف على قدرات المتقدمين وصدق إجاباتهم.

الملياردير الأميركي الشهير إيلون ماسك كشف استخدامه واحدا من الأسئلة الشائعة في هذه الإطار، حيث قال إنه يسأل دائما سؤال "أخبرني عن بعض أصعب المشاكل التي عملت عليها وكيف حللتها".

"إدارة المعلومات غير المتكافئة" هي تقنية مقابلة مصممة لإثبات قول المتقدمين للحقيقة بشأن تجربته في العمل بشكل مفصل.

وإذا كان المتقدم قادرا على الإجابة على سؤال ماسك المفتوح بإجابة محددة ومفصلة، فمن المرجح أنه يقول الحقيقة بحسب التقنية.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قال الباحث كودي بورتر: "التفاصيل الصغيرة هي شريان الحياة للتحقيقات الجنائية، إذا قدم الشهود بيانات أطول وأكثر تفصيلاً حول الحدث، فسيكون المحقق قادرا بشكل أفضل على اكتشاف ما إذا كانوا يقولون الحقيقة أم يكذبون".

وينطبق قول بورتر على المتقدمين للوظائف، حيث يمكن أن يكون عدم التفصيل في الإجابة دليل على عدم صحتها.

إن عملية التوظيف الخاصة بماسك فريدة من نوعها، فبدلاً من البحث عن شهادة جامعية، أو حتى شهادة الثانوية العامة، فإنه يبحث عن "دليل على القدرة الاستثنائية" عندما يتعلق الأمر بتوظيف موظفين جدد.

وبحسب ماسك "إذا كان هناك سجل حافل بالإنجازات الاستثنائية، فمن المرجح أن يستمر ذلك في المستقبل".

هذا هو السبب في أن ماسك يطرح نفس السؤال على كل شخص يجري معه المقابلة، لأنه يقول: "من السهل الكذب في السيرة الذاتية، ولكن من الصعب اختلاق كذبة مفصلة على الفور".