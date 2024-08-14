العالم اليوم - اقتصاد منطقة اليورو يوافق التوقعات وينمو 0.3% بالربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر اقتصاد منطقة اليورو يوافق التوقعات وينمو 0.3% بالربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 14 أغسطس 2024 01:25 مساءً - نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الثاني، على أساس فصلي، متماشيا مع التوقعات، بحسب بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، الصادرة الأربعاء.

وكان معدل النمو في الربع الأول من العام الجاري سجل أيضا 0.3 بالمئة، بعد أن كان قد حقق نموا صفريا في الربع الأخير من 2023.

وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 0.6 بالمئة، كما هو متوقع، مقارنة مع 0.4 بالمئة في الربع الأول.