نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام.. خسائر إسرائيل في الشمال خلال 10 أشهر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير جديد صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن الخسائر في الشمال منذ اندلاع تبادل الهجمات بين إسرائيل وإسرائيل قبل 10 أشهر.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية التي نشرت التقرير أنه يأتي في الوقت الذي تقاتل فيه إسرائيل ضد حزب الله في الشمال بلا استراتيجية ولا نهاية في الأفق.
وهذه أبرز الخسائر في شمال إسرائيل منذ اندلاع المواجهات في 8 أكتوبر الماضي حسب التقرير:
- تسجيل 44 قتيلا و271 جريحا وإجلاء عشرات الآلاف.
- أطلق حزب الله أكثر من 7500 صاروخ، عبر منها نحو 6500 شخص.
- عبرت أكثر من 200 طائرة دون طيار إلى إسرائيل.
- كان شهر يوليو هو الشهر الذي تم فيه إطلاق أكبر عدد من الصواريخ والطائرات دون طيار، حيث تم تسجيل 1091 عملية، يليه شهر مايو مع 1000 عملية ويونيو بـ 855 طائرة.
- تم إجلاء أكثر من 62 ألأف شخصا من المستوطنات الشمالية منذ 11 أغسطس.
- عمل رجال الإطفاء منذ أكتوبر في 790 حادث حريق وسقوط.
- تسجيل حرائق في نحو 158 ألف دونم في عموم الشمال، ووقعت معظم الأضرار في منطقة الجولان (90،460 دونمًا) والجليل الأعلى (49،915 دونمًا).
- تصل الأضرار التي لحقت بالسياحة إلى مليار و150 مليون شيكل كخسارة في الدخل المباشر، يضاف إلى ذلك 2 مليار شيكل و645 مليون شيكل أخرى من الإيرادات المفقودة في دوائر دعم السياحة.
- في الزراعة، تبلغ التكلفة الإجمالية لخسارة الغذاء على الاقتصاد الإسرائيلي خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب نحو مليار شيكل.