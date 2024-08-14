نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء الياباني يعتزم التنحي عن منصبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام يابانية، الأربعاء، بأن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا يعتزم الانسحاب من السباق الانتخابي للبقاء رئيسا للحزب الحاكم، مما يعني تنحيه عن منصبه.

ومن المقرر أن يجري الحزب الديموقراطي الليبرالي، الذي يحكم اليابان بشكل متواصل تقريبا منذ عام 1945، انتخابات الشهر المقبل لاختيار رئيس للحزب.

وسيثير قراره المنافسة على منصب رئيس الحزب، وبالتالي زعيم رابع أكبر اقتصاد في العالم.

وأبلغ كيشيدا كبار المسؤولين في إدارته بنيته عدم الترشح، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بما في ذلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية "إن إتش كيه" ووكالة "كيودو نيوز".

كما ذكرت تقارير أن كيشيدا سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق الأربعاء.

ويتولى كيشيدا البالغ 67 عاما منصبه منذ أكتوبر عام 2021، وشهدت شعبيته تراجعا حادا في استطلاعات الرأي بسبب أزمة ارتفاع الأسعار وانعكاساتها على مداخيل اليابانيين.